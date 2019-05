Zwembad Kessel-Lo vier maanden dicht wegens herstellingen EDLL

28 mei 2019

18u15 0 Leuven Het zwembad van Kessel-Lo is van maandag 10 juni tot en met zondag 29 september gesloten voor herstellingen aan de betegeling. De sportzalen in het gebouw zijn dicht van maandag 10 tot en met zondag 30 juni.

Stad Leuven laat weten dat abonnementhouders, wiens abonnement loopt tot in of na de sluitingsperiode, voor 10 juni aan de kassa van het zwembad een verlenging kunnen aanvragen. Die gebeurt op basis van het aantal dagen dat het abonnement nog geldig is na het begin van de sluiting, met een maximum van 3 maanden.