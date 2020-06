Zwarte vlag aan stadskantoor maar PVDA wil Leopold II weg uit historisch stadhuis: “Het volstaat niet om niet racistisch te zijn” Bart Mertens

04 juni 2020

16u30 0 Leuven PVDA Leuven vraagt aan het stadsbestuur om het standbeeld van Leopold II weg te halen uit het historisch stadhuis op de Grote Markt. “Hij is het gezicht van de brutale kolonisatie van Congo”, zegt gemeenteraadslid Line De Witte. Achter de schermen is Leuven -los van de gebeurtenissen in de Verenigde Staten- al druk bezig om het debat over kolonisatie aan te gaan met de inwoners. “Dat komt eraan”, zegt burgemeester Ridouani (sp.a).

Op één dag tijd verzamelde een 14-jarige jongen uit Kortenberg 15.000 handtekeningen om alle standbeelden van Leopold II uit Brussel te laten verwijderen. In navolging van die actie dringt PVDA Leuven er bij het Leuvense stadsbestuur op aan om het standbeeld van Leopold II te verwijderen uit het historisch stadhuis op de Grote Markt. “Helaas staat ook op het stadhuis in Leuven nog altijd een standbeeld van de koning die het gezicht is geweest van de brutale kolonisatie van Congo. Dat er uitgerekend op ons stadhuis tot op vandaag nog een beeld staat ter ere van een koning die mede verantwoordelijk was voor massale dwangarbeid, repressie en het leegplunderen van Congo is voor een stad die progressief wil zijn eigenlijk onaanvaardbaar. In een samenleving waarin structureel racisme alomtegenwoordig is, volstaat het niet om niet racistisch te zijn”, zegt Line De Witte, gemeenteraadslid voor de PVDA.

Laten we een symbolische plaats geven aan de strijd van het Congolese volk. Dat kan door Leopold II te vervangen door een standbeeld van Thomas Kanza, de eerste Congolese student die toegang kreeg tot de KU Leuven Gemeenteraadslid Line De Witte (PVDA Leuven)

PVDA Leuven stelt voor om het standbeeld van de voormalige Belgische koning op 30 juni te verwijderen. Die datum is niet lukraak gekozen. “Eén dag na de gemeenteraad van juni vieren we 60 jaar onafhankelijkheid van Congo. Enkele maanden geleden gaf de stad Vilvoorde al het goede voorbeeld door het schilderij van Leopold II in de stadsfeestzaal verwijderen en PVDA Leuven rekent erop dat Leuven dit voorbeeld volgt. We zien deze datum als deadline om symbolisch te breken met het koloniaal verleden. Laten we in onze stad een symbolische plaats geven aan de strijd van het Congolese volk. Dat kan door bijvoorbeeld het standbeeld van Leopold II te vervangen door een standbeeld van Thomas Kanza, de eerste Congolese student die toegang kreeg tot de KU Leuven.”

Debat over kolonisatie

De stad Leuven staat niet weigerachtig tegenover het voorstel van PVDA om Leopold II te verbannen uit het historisch stadhuis. Dat voorstel werd in het recente verleden overigens eerder ook al door oppositiepartij N-VA gedaan. En ook de Vlaamse Volksbeweging afdeling Leuven pleitte er al voor om Leopold II uit het straatbeeld te halen en zijn standbeeld te vervangen door dat van Willem I. “Het kan toch niet meer in deze tijd dat de beeltenis van een massamoordenaar nog over de stad kijkt”, klonk het. Achter de schermen is schepen van Diversiteit Lalynn Wadera (sp.a) overigens al een tijdje bezig met een project om het debat aan te gaan met de Leuvenaars over kolonisatie. Weldra wordt daar meer over bekend gemaakt. In afwachting van het open debat stelt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) dat een standbeeld weghalen één ding is maar dat een echt bewustwordingsproces nog veel belangrijker is om het thema kolonisatie de plaats te geven die het verdient. “Enkel op die manier kan je een wezenlijk verschil maken in de manier waarop we naar kolonisatie en de gevolgen ervan kijken. Dat open debat komt eraan”, klinkt het.

Zwarte vlag

Ondertussen wappert de zwarte vlag tegen racisme al aan het Leuvense stadskantoor. “Uit solidariteit met alle mensen die dagelijks racisme ervaren”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a). “We erkennen dat ook in onze samenleving racisme aanwezig is en dat vooroordelen ook bij ons ertoe leiden dat mensen met een andere kleur of achtergrond minder kansen krijgen. Daar komaf mee maken begint bij bewustwording en dialoog. Daarnaast grijpt de stad ook structureel in, onder meer met praktijktesten om discriminatie op de woningmarkt aan te pakken.”