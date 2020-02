Zware celstraffen voor afpersing in drugsmilieu KAR

14 februari 2020

17u38 0 Leuven Vijf mannen zijn veroordeeld tot celstraffen tot 28 maanden voor het afpersen van drugsdealers in het Leuvense.

Roman Z., Daoud C., Yacine D., Jaafar A. en Alioune M. vormden een bende die drugsdealers afperste in de regio Leuven, van augustus tot december 2016. Via informanten in hun kennissenkring raakten zij op de hoogte van de levering en verkoop van cannabis. Soms zetten ze ook zelf een transactie in scène. De dealers werden geslagen en bedreigd met wapens. Twee slachtoffers werden ook een tijdlang gevangengenomen.

De beklaagden werden vervolgd voor diefstal en onrechtmatige vrijheidsberoving. Tijdens de ripdeals gingen ze niet alleen aan de haal met de drugs. Ze legden ook beslag op cash geld en andere bezittingen van de gedupeerden, zoals gsm’s en horloges. De jonge daders sloegen toe in wisselende samenstelling.

Roman Z. werd in 2017 voor een reeks andere diefstallen veroordeeld tot veertig maanden cel. Hij kreeg een bijkomende gevangenisstraf van 28 maanden, met uitstel onder probatievoorwaarden. Jaafar A. kreeg in 2016 al eens 36 maanden cel, eveneens voor diefstal. Hij kreeg een bijkomende gevangenisstraf van twee jaar, ook al met uitstel onder probatievoorwaarden. Alioune M. werd veroordeeld tot een jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Daoud C. en Yacine D. kwamen weg met werkstraffen van respectievelijk 200 en 120 uur.