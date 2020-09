Zware blikschade na botsing op de Mechelsesteenweg JSL

20 september 2020

Een 50-jarige automobiliste en een 38-jarige bestuurster van een auto, beiden uit de regio, moesten zaterdag even na 17 uur beiden met een ziekenwagen worden overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat ze op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met het Kareelveld met mekaar in aanrijding waren gekomen. De twee wagens waren zwaar beschadigd en moesten worden getakeld. De brandweer moest ter plaatse komen om een oliespoor dat het gevolg was van de klap van de rijbaan te verwijderen. De twee dames waren geen van beiden ernstig gewond. Ze legden alle twee een negatieve ademtest af.