Zwaluwen in de regio krijgen ‘nieuw kot’ JSL

29 april 2020

11u04 0 Leuven Het gaat niet goed met de zwaluwen in onze regio. Er is een gebrek aan geschikte locaties om hun nest te bouwen. Daarom plaatst Regionaal Landschap Dijleland meer dan 370 kunstnesten en dit met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en 13 gemeenten.

Omdat zwaluwen in de winter hier niet voldoende insecten vinden, overwinteren ze in Afrika. In de lente komen ze terug om voor nakomelingen te zorgen. “Zwaluwen zijn erg honkvast en keren terug naar dezelfde nestlocatie”, klinkt het. “Huiszwaluwen ‘metselen’ hun nesten met modder onder de dakgoten van huizen. Door de hedendaagse architectuur en bouwwoede en het feit dat onze omgeving steeds ‘netter’ wordt, ontstaat een gebrek aan geschikte locaties en modder voor het bouwen van nesten. Kunstnesten voor huiszwaluwen zorgen ervoor dat vogels minder lang aan hun nest moeten bouwen en sneller eieren kunnen leggen.”

Het Regionaal Landschap Dijleland werkt samen met de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren een kunstnestenproject uit. Zo kunnen de lokale zwaluwkolonies in onze provincie de komende jaren weer uitbreiden.