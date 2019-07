Zwalpende dertiger onder invloed speelt rijbewijs kwijt KAR

07 juli 2019

14u27 0

Een 31-jarige man is vrijdagnacht uit het verkeer geplukt met een glas te veel op. De dertiger uit Beauvechain reed zwalpend over de Geldenaaksebaan in Heverlee. Een ademanalyse wees uit dat de man boven zijn limiet zat. Bovendien wees een speekseltest aan dat hij onder de invloed van verdovende middelen reed. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.