Zwaar zieke oud-cafébazin Christa (63) niet te spreken over hulp sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal: “Ik kan hier al een jaar mijn raam niet openzetten door vieze stofwolk van werken aan de Hoorn” EDLL

06 juni 2019

16u00 0 Leuven Christa Sergeant (63), vroeger cafébazin van ‘Het vervolg’, heeft sinds oktober vorig jaar uitgezaaide longkanker. Ze woont in een sociale woning op het Glasblazerijplein in Leuven, maar door de bouwwerken aan de Hoorn kan ze al een jaar haar raam niet open zetten door de enorme stofwolk. Verhuizen bleek niet zo vanzelfsprekend.

Christa is voor veel Leuvenaars geen onbekend figuur. Sinds de jaren ‘80 startte ze verschillende zaken in het Leuvense, van schoenwinkel tot restaurant. Maar de vroegere cafébazin lijdt sinds oktober vorig jaar aan longkanker. “Het zit in mijn bloedbaan en nestelt zich overal. Ik zweer het u, ik heb al afgezien. Ik ben ongeneeslijk ziek”, zegt een geëmotioneerde Christa.

Christa woonde eerst op een sociaal appartement aan Sint-Maartensdal. “Toen had ik al last van longemfyseem en met de wenteltrap in dat appartement ging dat niet meer”, zegt Christa. De vrouw verhuisde drie jaar geleden naar haar huidig sociaal woonappartement op het Glasblazerijplein in Leuven. “Ik was enorm gelukkig. Er is hier een parking en een leuke omgeving, maar dan hoorde ik van overal dat er een nieuw wooncomplex zou gebouwd worden aan de Hoorn en nu zit ik hier”, zegt Christa.

Ik was enorm gelukkig. Er is hier een parking en een leuke omgeving, maar dan hoorde ik van overal dat er een nieuw wooncomplex zou gebouwd worden aan de Hoorn en nu zit ik hier Christa Sergeant

Sinds april vorig jaar zijn de bouwwerken gestart langs haar appartement. Die situatie doet geen goed aan haar gezondheidstoestand. “Hier staat altijd een kraan en overal vliegt er stof door de lucht. Ik kan al een jaar mijn raam niet open zetten door die vieze stofwolk. Het pakt zelfs binnen op uw adem, voel je dat niet?”, klinkt het. Christa trok aan de alarmbel bij sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en die boden haar alternatieve woningen aan. “Eerst sturen ze mij terug naar Sint-Maartensdal, naar de achtste verdieping en waar heel de blok vol zit met ongedierte. Daar willen ze mij laten wonen, terwijl ze mijn attest hebben met mijn gezondheidssituatie”, zegt Christa, die daar tweemaal een woning weigerde. “Daarna beloofden ze mij te verplaatsen naar een gerestaureerd sociaal appartement, maar ik werd in een te renoveren appartement gestopt met asbest in de muren en met tapis plain op de grond, ook slecht voor mijn longen. Ze houden gewoon geen rekening met mijn gezondheidstoestand”, aldus Christa.

Niet oneindig veel keuzes

Christophe Stockman, de nieuwe voorzitter van Dijledal, reageert op de situatie. “Zelfs al ligt er tapis plain in een appartement, de bedoeling is dat die eruit wordt gehaald door ons, vooraleer de bewoner er in komt. Had ze dat gevraagd, wist ze dat. Gezien de medische problematiek hebben we in een versnelde procedure alternatieve woningen voorgesteld. Maar wij hebben niet oneindig veel keuzes. Wij bieden aan wat vrij komt en het is niet zo evident om meteen een geschikt appartement te vinden die aan alle wensen voldoet. Als zij opnieuw een aanvraag indient, zal dat terug besproken worden op het verhuurcomité. Maar het is niet de bedoeling dat iemand driemaal een woning weigert.”

Eerst stuurden ze mij terug naar Sint-Maartensdal, naar de achtste verdieping en waar heel de blok vol zit met ongedierte. Daar wilden ze mij laten wonen, terwijl ze mijn attest hebben met mijn gezondheidssituatie. Daarna beloofden ze mij te verplaatsen naar een gerestaureerd sociaal appartement, maar ik werd in een te renoveren appartement gestopt met asbest in de muren en tapis plain op de grond, ook slecht voor mijn longen. Ze houden gewoon geen rekening met mijn gezondheidstoestand Christa Sergeant

Ook over de bijhorende geluidsoverlast van de bouwwerken is de vrouw niet te spreken. “Gisteren hebben ze hier bijna tot middernacht gewerkt en die geluidsoverlast is niet te doen. Alle bewoners van het Glasblazerijplein klagen hierover”, zegt ze. Christa’s buurvrouw is gisterenavond gaan klagen bij de werkmannen en die zijn dan uiteindelijk gestopt met werken. Sinds vandaag hangt er pas een brief uit om de bewoners attent te maken op mogelijke geluidsoverlast ‘s avonds .

De bouwwerken zouden moeten afgerond zijn tegen oktober dit jaar, maar ook dat stellen de bewoners in vraag. “Tegen midden september zullen de eerste zes blokken afgewerkt zijn. Daarna volgen er nog vijf”, klinkt het bij de werkmannen.