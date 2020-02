Zuster Lena Rom overleden op 90-jarige leeftijd Bart Mertens/Wim De Smet

06 februari 2020

18u30 5 Leuven De Annuntiaten in Heverlee nemen op 8 februari afscheid van zuster Lena Rom. Zij overleed op 1 februari op 90-jarige leeftijd. Amper twee weken geleden moesten de Annuntiaten ook al zuster Lea Bosmans (94) begraven.

Zuster Lena Rom is niet meer. Dat laten de Annuntiaten van Heverlee weten. Zuster Lena Rom werd 90 jaar oud en kon rekenen op bijzonder veel waardering, uiteraard binnen de Annuntiaten van Heverlee maar ook daarbuiten. Dat is onder meer te danken aan haar activiteiten in het onderwijs. Oud-leerlingen omschreven zuster Lena Rom laatst nog als volgt: “Ze stond altijd voor iedereen klaar, had altijd een luisterend oor en bracht altijd een positieve noot.”

Tijdschrift Ancilla

Zuster Lena begon in 1970 in het secundair technisch onderwijs op het ogenblik dat de landbouwschool de deuren sloot waar ze al 20 jaar les gaf en al die tijd titularis was. In het TSO was ze zo’n twintig jaar lang lerares Nederlands en geschiedenis. Jarenlang begeleidde ze ook als een tweede moeder de internaatleerlingen van het TSO. Verder was zuster Lena ook lang verantwoordelijk voor de oud-leerlingenwerking en leidde ze de redactie van het tijdschrift Ancilla tot de laatste editie. In december 2019 werd zuster Lena nog uitgebreid gevierd door haar collega’s en oud-leerlingen voor haar 90ste verjaardag. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 8 februari om 10.30 uur in de Boodschapkapel van het Heilig Hartinstituut op de Naamsesteenweg in Heverlee.