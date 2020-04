Exclusief voor abonnees Zuster Jeanne Devos krijgt eigen plein in Leuven, maar officieel mag dat niet: “Tegendraadse zet om tegendraadse vrouw te vieren. Wat ze verdient het” Bart Mertens Vanessa Dekeyzer

08 april 2020

15u30 10 Leuven Sofie Lemaire ging in het programma ‘Meer vrouw op straat’ op zoek naar vrouwen die een plek in het Leuvense straatbeeld verdienen. Ze kwam onder meer uit bij zuster Jeanne Devos die zoals verwacht in de uitzending meteen liet optekenen dat ze geen straat of plein naar zich vernoemd wil hebben. “Omdat de realisaties het resultaat zijn van het werk van velen”, klonk het. Het stadsbestuur van Leuven zet toch door en doopt het Benedenplein in Kessel-Lo nu om tot zuster Jeanne Devosplein.

Leuven maakt stilaan werk van meer straatnamen die zijn vernoemd naar vrouwelijke rolmodellen, maar er is nog veel werk aan de winkel. Dat bleek eens te meer in het televisieprogramma ‘Meer vrouw op straat’. Meer concreet: slechts 3 procent van de Leuvense straatnamen dragen de naam van een vrouw en dat is –uiteraard en vanzelfsprekend - veel te weinig. “Vorige week maakten we al bekend dat we 7 straten op de Hertogensite zullen vernoemen naar vrouwelijke zorgverleners. Nu komt daar nog het zuster Jeanne Devosplein bij. En het is nog niet gedaan…De inhaalbeweging is ingezet”, aldus schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen).

