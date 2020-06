Zorgpersoneel UZ Leuven voert actie voor rechtvaardige voorwaarden: “We worden chronisch ondergewaardeerd” Bart Mertens

18 juni 2020

17u30 0 Leuven Aan het UZ Gasthuisberg voerde het zorgpersoneel vandaag actie voor meer handen aan het bed en voor een rechtvaardige verloning. “We worden al vele jaren chronisch ondergewaardeerd”, zegt hoofdverpleegkundige Dirk Provoost.



Genoeg is genoeg en te weinig is te weinig. Zo kunnen we de situatie van het zorgpersoneel in ons land zonder blozen omschrijven. Te weinig handen aan de bedden en bovendien staat de verloning niet in verhouding met de hoge werkdruk. Omdat het zorgpersoneel er stilaan genoeg van heeft, werd er overal in het land actie gevoerd aan de zorginstellingen. Zo ook aan het UZ Gasthuisberg in Leuven waar hoofdverpleegkundige Dirk Provoost benadrukte dat de actie geen rechtstreeks gevolg is van de corona-epidemie maar van een chronische onderwaardering van het zorgpersoneel.

Verpleegkundige is al 24 jaar een knelpuntberoep en dat heeft een reden. De werkdruk is hoog. Er zijn te weinig handen aan de bedden Hoofdverpleegkundige Dirk Provoost

“Het coronavirus heeft de verre van ideale situatie van het zorgpersoneel nog eens extra in de verf gezet maar dit zijn geen nieuwe problemen”, klinkt het. “Zorgpersoneel klaagt niet snel en blijft vaak werken onder minder gunstige omstandigheden omdat ze een passie hebben voor hun beroep. Maar genoeg is genoeg en nu moeten we actie voeren voor betere voorwaarden. Verpleegkundige is al 24 jaar een knelpuntberoep en dat heeft een reden. De werkdruk is hoog. Er zijn te weinig handen aan de bedden. We zitten in ons land lager dan de Europese norm. Inzake loon is er ook een chronisch probleem want men slaagt er zelfs niet in om ons het beloofde basisloon te betalen. We hopen dat de regering nu eindelijk werk maakt van betere voorwaarden want de corona-epidemie heeft een te meer aangetoond dat zorg enorm belangrijk is. Zorgpersoneel is essentieel in onze maatschappij. De vele mensen die in hun handen klapten voor ons beseffen dat al en nu is het aan de regering om dat voorbeeld te volgen in betere voorwaarden. Het is hoog tijd voor verandering!”