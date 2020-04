Zorg Leuven zoekt verpleegkundigen voor woonzorgcentra JSL

14u19 0 Leuven Zorg Leuven zoekt verpleegkundigen die de komende weken op regelmatige basis kunnen inspringen ter ondersteuning van de vaste medewerkers in de woonzorgcentra. Zorg Leuven zoekt verpleegkundigen die de komende weken op regelmatige basis kunnen inspringen ter ondersteuning van de vaste medewerkers in de woonzorgcentra. Voornamelijk Booghuys en Edouard Remy werden zwaar getroffen door het coronavirus , maar de situatie evolueert in positieve richting.

“We zijn altijd op zoek naar medewerkers om het team te versterken”, zegt Bieke Verlinden. “De werkdruk is door de coronacrisis verhoogd. We hebben ook al teams vanuit het UZ Leuven om onze werking te versterken, maar alle hulp is welkom. De komende periode is van groot belang.” De situatie in de zwaar getroffen woonzorgcentra evolueert wel in positieve richting: “Onze inspanningen lonen en verschillende bewoners zijn aan het genezen”, stelt Verlinden. “We gaan werken naar een strategie die meer bewegingsvrijheid geeft aan de bewoners. Het blijft wel alle hens aan dek in verband met de verzorging van de bewoners en bijhorende voorzorgsmaatregelen. Er zijn nog steeds besmettingen en overlijdens in de woonzorgcentra.”