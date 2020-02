Zorg Leuven krijgt letterlijk duurzaam ‘nieuw jasje’ Bart Mertens

12 februari 2020

15u43 0 Leuven Zorg Leuven steekt zich letterlijk in een duurzaam ‘nieuw ‘jasje’. Het personeel krijgt deze week nieuwe duurzame werkkledij en de bewoners van de woonzorgcentra Edouard Remy en het Booghuys verwelkomen nieuw bedlinnen. De nieuwe kledij en het bedlinnen komen er in het licht van de ‘Green Deal Circulair Aankopen’ (GDCA) van Vlaanderen Circulair.

Concreet gaat het om de werkkledij van de zorgverleners, de schoonmakers en de mensen van logistiek en techniek én om het onderhoud van het bedlinnen en het persoonlijk linnen van de bewoners van de woonzorgcentra. “We trekken binnen Zorg Leuven voluit de kaart van duurzaamheid. We hebben ook een ‘werkgroep duurzaamheid’ opgericht zodat we bij alle toekomstige keuzes rekening houden met het duurzaamheidsaspect. De aankoopdienst speelt hierin een grote rol. Maar ook binnen andere diensten willen we dit bewustzijn stimuleren. De keuze voor duurzame werkkledij en bedlinnen is een grote stap in deze richting”, vertelt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven.

Houtvezel

De nieuwe werkkledij van de werknemers van Zorg Leuven is vervaardigd uit gerecycleerd polyester en houtvezel. Die combinatie maakt dat de stof licht en fris aanvoelt. Er werd ook bewust gekozen om het logo niet te verwerken in de kledingstukken zodat ze gemakkelijker een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Zo voorziet wasserij Dumoulin 100% hergebruik van de kledij in sociale context. “Op die manier draagt Zorg Leuven op zijn buurt een steentje bij aan een meer duurzame en circulaire wereld”, besluit Bieke Verlinden (sp.a).