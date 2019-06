Zorg Leuven klaar voor de hitte. Schepen Verlinden (sp.a): “Extra maatregelen in woonzorgcentra” Bart Mertens

24 juni 2019

17u00 0 Leuven Met de aangekondigde hitte staat Zorg Leuven op scherp om problemen bij ouderen en kinderen te voorkomen. “We hebben een eigen hitteplan met de nodige maatregelen om uitdroging te voorkomen”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

Het wordt bijzonder warm de komende dagen en dat is slecht nieuws voor kinderen en ouderen. Het risico op uitdroging door de hitte is niet onbestaande en dat zet het personeel van Zorg Leuven op scherp. Schepen Bieke Verlinden (sp.a) laat weten dat alle voorbereidingen worden getroffen om de kinderen en de ouderen zo aangenaam mogelijk door de warme periode te helpen. “Er is sowieso het hitteplan van de overheid met de nodige bepalingen en maatregelen maar Zorg Leuven heeft daarbovenop nog een eigen hitteplan”, zegt schepen Verlinden. “Alle personeelsleden van Zorg Leuven hebben extra aandacht voor uitdrogingsverschijnselen en doen er alles aan om uitdroging te voorkomen. Van verkoelende voetbadjes tot waterijsjes…er wordt werkelijk niets aan het toeval overgelaten om de bewoners van onze zorgcentra zo aangenaam mogelijk door de hitte te helpen. Hetzelfde verhaal voor de kinderopvang want ook kinderen hebben een verhoogd risico op uitdroging op extreem warme dagen. Ook de zorgverleners die aan huis gaan bij de mensen hebben extra aandacht voor signalen die kunnen wijzen op uitdroging. Zorg Leuven is volledig klaar om deze warme dagen zonder problemen door te komen.”