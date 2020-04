Zorg Leuven en ziekenhuizen slaan handen in elkaar Kim Aerts

12 april 2020

00u21 0 Leuven De Leuvense ziekenhuizen gaan samen met Zorg Leuven aan de slag om de woonzorgcentra te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Dit is het gevolg van een overleg tussen UZ Leuven, Heilig Hart Leuven en de Leuvense woonzorgcentra, waarop de noden van die laatste in kaart werden gebracht.

Dat leidde tot onmiddellijke acties voor Zorg Leuven. De publieke zorgvereniging zal door de ziekenhuizen worden ondersteund met extra mankracht in de woonzorgcentra en advies ter plaatse. “Het helpt ons het hoofd te bieden aan een situatie die voor onze woonzorgcentra heel nieuw is en geeft ons de bevestiging dat we in Leuven goed bezig zijn in deze uitzonderlijke omstandigheden. Ook emotioneel gezien is deze steun vanuit de ziekenhuizen echt een hart onder de riem voor onze medewerkers, die elke dag het beste van zichzelf geven en onze bewoners met heel veel liefde omringen”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven.

Vier artsen

Zo krijgt woonzorgcentrum Booghuys, dat door de Vlaamse overheid geselecteerd is om alle bewoners en medewerkers te testen op covid-19, voor het afnemen van deze testen ondersteuning van maar liefst vier geneesheer-assistenten neus-, keel- en oorziekten van het UZ Leuven. Die namen vrijdag al het ‘swabben’ voor hun rekening. “Donderdag werkten we een planning uit zodat alle bewoners en medewerkers getest konden worden. We zijn blij dat alles heel goed verlopen is en dat we weldra de uitslagen krijgen. Die zullen ons in staat stellen om nog gerichter en veiliger te werk te kunnen gaan in onze woonzorgcentra”, vertelt Verlinden. Een bestuurslid van Zorg Leuven, zelf ook geriater van het UZ Leuven, zal dit weekend op vrijwillige basis naar het Booghuys en Edouard Remy komen om medewerkers te ondersteunen op de werkvloer en hen te ontlasten tijdens het paasweekend.