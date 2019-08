Zonovergoten PickNick in het Park groot succes Bart Mertens

04 augustus 2019

17u00 0 Leuven Naar jaarlijkse gewoonte was iedereen meer dan welkom welkom in het Leuvense stadspark om er te genieten van de stralende zon en heerlijke zelfgemaakte hapjes. Picknick in het Park werd ook dit jaar een groot succes.

“Met het thema ‘De (kleine) Chef’ wilden we ieders kooktalent naar boven halen en de deelnemers inspireren hun lekkerste kookcreaties mee te nemen”, zegt schepen van Feestelijkheden Denise Vandevoort (sp.a). “De meest getalenteerde koks en de best verklede picknickers maakten bovendien kans om een leuke prijs te winnen. Alle ingeschreven deelnemers kregen ook een duurzaam cadeautje en we trakteerden hen op een kleine versnapering en een drankje. Tijdens Picknick in het Park kan je helemaal tot rust komen in hartje Leuven en dat zagen veel mensen blijkbaar helemaal zitten onder de stralende zon.”