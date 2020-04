Zonnig weekend in het vooruitzicht: “Iedereen wil natuurlijk genieten van het goede weer, maar de maatregelen volgen is belangrijker” Joris Smets

02 april 2020

13u05 0 Leuven Het belooft een zonnig weekend te worden in regio Leuven. Zondag wordt er zelfs tot 21 graden voorspeld. Normaal de ideale gelegenheid om buiten van het goede weer te genieten met familie en vrienden. In tijden van corona is het een goed idee om binnen te blijven. “Buitenkomen voor fysieke activiteit kan, maar het is niet de bedoeling om op de bankjes te gaan zitten of te picknicken in het park”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

Iedereen moet in tijden van corona zoveel mogelijk binnen blijven en het wordt eindelijk goed weer. Heel jammer natuurlijk, maar noodzakelijk. Toch waarschuwt de politie er nog eens voor om te maatregelen zo goed mogelijk op te blijven volgen. “Hoe beter de maatregelen worden opgevolgd, hoe sneller we uit deze crisis zijn”, stelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

Fysieke activiteit

Parken zoals de Abdij van Park in Heverlee het Provinciedomein in Kessel-Lo blijven open. “Blijven bewegen is essentieel voor de gezondheid van mensen in deze coronatijden”, klinkt het. “Zo bieden we de buurtbewoners de kans om er een frisse neus te halen. Op voorwaarde dat je afstand bewaart en het samenscholingsverbod respecteert.” De parkings werden wel afgesloten, om niet essentiële verplaatsingen naar de domeinen te ontmoedigen. “Het is niet de bedoeling om uitstapjes te maken, ook niet met het goede weer dat eraan komt”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “We hebben dagelijks extra patrouilles op de baan en in het weekend zal dit niet anders zijn. Iedereen wil natuurlijk genieten van het goede weer, maar de maatregelen volgen is belangrijker nu. Buitenkomen voor fysieke activiteiten kan, maar het is niet de bedoeling om op de bankjes te gaan zitten of te picknicken in het park.”

Opvolging

De politie waarschuwt en volgt streng op, maar ziet ook dat de Leuvenaars de maatregelen in het algemeen goed volgen. “We stellen niet heel veel processen-verbaal op”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “Elke dag een paar, voornamelijk voor mensen die niet-essentiële verplaatsingen maken, ergens samenscholen of ergens blijven zitten om iets anders te doen dan te sporten. In het algemeen houden de Leuvenaars zich toch goed aan de maatregelen.”

