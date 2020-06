Zomerverkeerslesjes ‘Samen Veilig’ voor kinderen lager onderwijs Joris Smets

19 juni 2020

09u23 0 Leuven Ook deze zomervakantie organiseert de politie haar verkeerslessenreeks ‘samen veilig’ voor kinderen uit het lager onderwijs. Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht. “Ouders die hun kinderen willen inschrijven, moeten niet twijfelen, want vol is vol!”, klinkt het bij de Leuvense politie.

De verkeerslessen die tijdens de zomervakantie worden georganiseerd in samenwerking met de provincie vinden plaats in het verkeerspark in het provinciaal domein in Kessel-Lo. Twee ervaren verkeersagentes staan in voor de opleiding op kindermaat. Deze zomer gaan de lessen, die een week duren, door van 13 juli tot 17 juli en van 20 juli tot 24 juli. Elke dag wordt les gegeven van 9.30 uur tot 11.30 uur. Na de theorie wordt er ook geoefend op het verkeerspark om te zien of elke deelnemer alles goed begrepen heeft.

Coronaproof

Om alles ‘coronaproof’ te laten verlopen worden maximaal 13 kinderen in het klaslokaal toegelaten. Ze moeten allemaal hun eigen fiets en fietshelm meebrengen om te oefenen. Een van de ouders of grootouders die de kinderen komen brengen en afhalen wordt uiteraard verwacht dat ze de regels van social distancing respecteren.

Inschrijven voor de lessenreeks kan tijdens de kantooruren op het nummer 0499 054 411 of via mail pz.leuven.verkeerspark@police.belgium.eu.