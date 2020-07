Zomerkampjes UCLL kunnen coronaproof opstarten: “Het denken stimuleren en bouwen aan ideeën voor de toekomst” Joris Smets

09 juli 2020

13u07 1 Leuven De zomervakantie is begonnen en ook in tijden van corona vinden de zomerkampen plaats. Door COVID-19 was er lange tijd geen zekerheid of deze konden doorgaan, maar in juni kreeg hogeschool UCLL groen licht om de deuren van haar Techniek- en Wetenschapsacademie (TWA) in Heverlee terug open te zetten. “De bedoeling van deze zomerkampen is om de jeugd te prikkelen en het denken te stimuleren”, zegt Pieter Van Leemputten, coördinator TWA Leuven. “Zo bouwen we aan ideeën voor de toekomst en de beroepen van morgen.”



Een hardwerkende jeugd vandaag tijdens de zomerkampen van UCLL in Heverlee. Deze week gaan kleuters van 4 tot 6 jaar aan het programmeren met het houten robotje Cubetto en 9 tot 14 jarigen vormen samen de stad van de toekomst met ‘RoboQuest CityShaper’. “Elke week voorzien we een ander thema en bijpassende opdrachten om de kinderen op een leuke manier intellectueel uit te dagen”, zegt Pieter Van Leemputten.

Cubetto

Bubbels van twaalf, handjes ontsmetten bij het binnenkomen en begeleiders met mondmaskers: tijdens de zomerkampen van UCLL nemen ze duidelijk hun voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus. Dat mag de pret echter niet drukken: de kleuters van 4 tot 6 jaar hadden het duidelijk naar hun zin tijdens het programmeren met het houten robotje ‘Cubetto’. “De bedoeling is om de robot van punt A naar punt B te bewegen door de juiste kleur blokjes, in de juiste volgorde te organiseren”, zegt Pieter. “Hierdoor moeten ze tijdens een leuke opdracht probleemoplossend gaan denken. En het werkt: je merkt dat kinderen er alsmaar beter in worden tijdens de sessies. Probleemoplossend denken is een belangrijke vaardigheid die van jongs af aan al gestimuleerd kan worden en dat is zeer goed voor de ontwikkeling.”

De 9 tot 14-jarigen gingen deze week aan de slag met ‘RoboQuest CityShaper’. “Hier kunnen ze zelf met innovatieve ideeën komen voor de gekende problemen in grote steden en deze uitwerken”, stelt Pieter. “Een veilige speeltuin of een slimme parking? Het kan allemaal. Hier werken we samen aan de stad van de toekomst en wordt het denken van de kinderen opnieuw gestimuleerd en leren ze kennismaken met de beroepen van morgen.”