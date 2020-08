Zomerfilms Cinema ZED gaan van start Joris Smets

13 augustus 2020

12u29 2 Leuven Vanavond gaan de zomerfilms van Cinema ZED, in samenwerking met stad Leuven, van start. Die kaderen dit jaar in de anderhalvemetersessies en gaan tot en met 30 augustus door in verschillende openluchtlocaties in Leuven.

‘Zomerfilms 2020’ is een aangepaste, coronaproof editie: voor een beperkter publiek, zodat voldoende afstand steeds gegarandeerd is. Om dit mogelijk te maken, moet je wel op voorhand je ticket kopen. Een ticket voor een filmvertoning kost 5 euro en kan je hier bestellen of aan de balie van Toerisme Leuven.

De locatie opent telkens om 21 uur en de film start telkens na zonsondergang wanneer het donker genoeg is, meestal rond 22 uur. Er zijn enkele zitplaatsen voorzien, maar je kan gerust zelf een strandstoel, kussen of dekentje meenemen. Ook eigen drank en snacks meenemen is toegelaten. ​Een mondmasker is bij het binnenkomen wel verplicht, net zoals wanneer je rondwandelt. Tijdens de film, wanneer je in je bubbel zit, mag het mondmasker af.

De zomerfilms gaan door in het Iers College, Villa aan de Aa en KADOC Binnentuin. Vanavond draait ‘Honeyland’ en tot en met 30 augustus staan er films als ‘The Lighthouse’ en ‘Lost in London’ op het programma.