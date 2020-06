ZOMERBUBBELS trapt Leuvense zomer af: “De braderie die eigenlijk geen braderie is” Bart Mertens

29 juni 2020

18u29 3 Leuven Het wordt een gezellige zomer in Leuven met meer dan 120 kleinschalige activiteiten zoals stadswandelingen, buurtsportactiviteiten of openluchtfilms. De aftrap van de ‘coronazomer’ wordt echter gegeven door ZOMERBUBBELS van 2 tot 5 juli. “Een vierdaagse braderie die eigenlijk geen braderie is”, klinkt het bij de stad Leuven en handelaarsorganisatie Liefst Leuven.

“We kunnen helaas geen kramen zetten dit jaar en daarom is er dit jaar ook een online braderie. Van 2 tot en met 5 juli tal kan je van aantrekkelijke promo’s terugvinden op het braderieplatform op www.shoppeninleuven.be. Zo shop je veilig en gemakkelijk het beste van wat Leuven te bieden heeft”, zegt Tine Vandeweerd van handelsvereniging Liefst Leuven. “Je kan uiteraard ook de stad intrekken waar de handelszaken je in alle veiligheid ontvangen. De zeepbellenacts en schitterende ballondecoraties zullen de stad net dat tikkeltje feestelijker maken tijdens ZOMERBUBBELS.”

Evoluties

Als de coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt dan is het wel dat online shoppen niet meer weg te denken zal zijn in de toekomst. Zowel de stad Leuven als handelaarsorganisatie Liefst Leuven zijn zich daar van bewust. “De coronacrisis heeft een aantal evoluties in de handel versneld”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). “Vooral het online shoppen en het verhaal van de winkelbeleving nemen nog in belang toe. Daarom zet de stad verder in op het lokaal online shoppen met webshoppeninleuven.be en werken we aan een platform voor duurzame leveringen in onze stad. Dit najaar willen we ook vullen met beleving in onze shoppingstad. Leuven is en blijft een fantastische winkel- en horecastad. En als we zo verder bouwen aan een veilig winkel- en horecagebeuren dan kunnen we binnenkort weer zeggen: het is weer gezellig druk in Leuven.”