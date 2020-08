Zoekactie naar vermiste Eduard Timmermans levert niets op Bart Mertens

02 augustus 2020

16u00 0 Leuven De grootschalige zoekacties van afgelopen weekend naar de vermiste Eduard Timmermans (77) hebben niets opgeleverd. “Vandaag werd er geen grote zoekactie meer georganiseerd door de politie. We gaan morgen alles op een rij zetten in het kader van het verdere onderzoek”, zegt Nicholas Del Piero, woordvoerder van de Leuvense politie.

Waar is Eduard Timmermans? Die vraagt stelt iedereen zich nadat de 77-jarige man maandag verdween uit woonzorgcentrum Annuntiaten in Heverlee. Omstreeks 18 uur zou iemand hem nog opgemerkt hebben aan Brasserie 500 in Heverlee maar sindsdien ontbreekt elk spoor van Eddy zoals de meeste mensen hem kennen. Afgelopen zaterdag werd er opnieuw gezocht in Heverlee-bos maar ook die zoektochten leverden niets op. “We hebben de zoekactie zondag opgeschort”, zegt Nicholas Del Piero, woordvoerder van de Leuvense politie. “Maandag zetten we alles op een rij in het onderzoek in het kader van het verdere onderzoek. Voorlopig kwamen er ook geen nieuwe tips binnen. Het is de bedoeling om nog gerichte zoekacties uit te voeren op basis van tips die binnenlopen.”

De voorbije dagen werd er ook al gezocht naar Eduard Timmermans in Meerdaalwoud. Ook in de omgeving van De Kluis in Sint-Joris-Weert werd er gezocht naar de zeventiger. Eduard ‘Eddy’ Timmermans (77) is overigens geen onbekende in onze regio want de man is één van de stichters van de vrouwenploeg van OHL. Eddy is ook de vader van Katrien Timmermans die schepen is in Oud-Heverlee.

Eduard Timmermans is 1m75 groot en draagt een beige jas, een blauwe gilet, een beige broek en een wit hemd met blauw motief. duard lijdt aan de ziekte van Parkinson en kan verward overkomen. Indien u Eduard gezien heeft, neem dan contact op met 016 21 06 10, 0800 30 300 of het noodnummer 101.