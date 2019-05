Zoek je nog een plek om te studeren? Dat kan voortaan ook in Museum M EDLL

29 mei 2019

Museum M in Leuven tovert een van haar zalen om tot blokruimte. 60 studenten kunnen hier tot en met zondag 9 juni studeren. De zaal is doorlopend open van 9 uur tot 19 uur, ook wanneer Museum M zelf gesloten is. Gratis wifi, water en voldoende stopcontacten zijn alvast voorzien. Dagelijks wordt er ook een culturele pauze van 20 minuten ingelast, in de vorm van een activiteit. Deelname is uiteraard vrijblijvend. Wie liever van de zon geniet, kan tot rust komen in de museumtuin.

Op Hemelvaartsdag zijn de meeste bibs in Leuven gesloten, maar de ruimte in Museum M is dus wel open. Het initiatief komt van het museum zelf. Meer informatie vind je op www.mleuven.be