Zo ziet het Leuvense gratis mondmasker voor kids eruit… “En je steunt het onderzoek naar borstkanker door het te dragen” Bart Mertens

20 mei 2020

17u12 3 Leuven Na de verdeling van 90.000 stoffen mondmaskers voor Leuvenaars ouder 12 jaar krijgen ook alle kinderen tussen 6 en 12 jaar een exemplaar van het stadsbestuur. De mondmaskers voor kids werden gisteren aan bpost bezorgd en zullen de komende dagen in de brievenbus vallen. “We kozen voor het model van Think Pink met een vrolijk ontwerp. Daardoor voelt het al minder vreemd om een mondmasker te dragen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Belofte maakt schuld. Dat weten ze bij de stad Leuven maar al te goed en daarom werd er achter de schermen zo snel mogelijk werk gemaakt van een gratis mondmasker voor elk Leuvens kind tussen 6 en 12 jaar oud. Of ook: alle Leuvense kinderen geboren tussen 2008 en 2013 mogen zich verwachten aan een persoonlijke brief met daarin een woordje uitleg en een mondmasker. “De omslagen met de mondmaskers voor kinderen werden gisteren aan de post bezorgd en worden nu volop verdeeld. Omwille van het verlengde weekend kan het zijn dat de laatste maskers pas maandag toekomen maar ze zijn bij deze met zekerheid onderweg”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Eerder verdeelde de stad Leuven al 90.000 mondmaskers voor volwassenen. Ook die maskers kwamen in de meeste gevallen op tijd toe zodat de Leuvenaars zich kunnen houden aan de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. De laatste lading mondmaskers voor Leuvenaars ouder dan 12 jaar is begin deze week overigens bezorgd aan de post. Mocht je tegen eind deze week toch nog geen mondmasker van de stad ontvangen hebben dan stuur je best een mailtje naar corona@leuven.be.

Voor het kindermodel koos de stad voor het model van Think Pink. Een deel van de opbrengst gaat naar deze organisatie die borstkanker bestrijdt Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Wat is het grote verschil tussen de gratis mondmaskers voor kinderen en die voor volwassenen? “Eén ding hebben beiden gemeen: ze zijn herbruikbaar”, klinkt het bij de stad Leuven. “En wat de verschillen betreft: het mondmasker voor kinderen is een speciaal kindermodel. Voor het kindermodel koos de stad voor het model van Think Pink. Een deel van de opbrengst gaat naar deze organisatie die borstkanker bestrijdt. Het masker bestaat uit twee lagen katoen en er is de mogelijkheid om een filter toe te voegen. Het mondmaskertje heeft ook rekkers om achter de oren te bevestigen.”

Vrolijk ontwerp

Een ander groot verschil is uiteraard het ontwerp. Meer concreet: een vrolijk Leuvens ontwerp met kids en bekende Leuvense gebouwen en dat moet helpen om de eventuele angst weg te nemen bij Leuvense kinderen om een mondmasker te dragen. “Kinderen zien nu veel mensen met een mondmasker rondlopen. Dat is ingrijpend en het kan soms zelfs beangstigend zijn”, vertelt Mohamed Ridouani (sp.a). “Daarom bezorgen we hen een mondmasker met een vrolijk Leuvens ontwerp. Dan voelt het al wat minder vreemd voor hen. Daarnaast zijn er ook kinderen die er graag eentje willen opzetten. Met dit mondmasker kunnen ze samen met hun ouders kiezen of ze er eentje dragen of niet. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn trouwens nooit verplicht om een mondmasker te dragen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Als we samen volhouden, komen we uit deze crisis en kunnen we binnenkort weer bij elkaar zijn Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Tot slot nog even de regels die vandaag de dag van kracht zijn over mondmaskers. De federale overheid raadt aan om een mondmasker op te zetten op plaatsen waar voldoende afstand houden moeilijk is. Op school en op het openbaar vervoer is een mondmasker verplicht vanaf 12 jaar. Afstand houden en regelmatig je handen wassen blijft uiteraard voor iedereen heel belangrijk. “Zo is dat”, besluit burgemeester Ridouani. “Door de versoepeling van de maatregelen ontstaan er steeds meer grijze zones. Daarom is het belangrijk dat we zorgzaam omgaan met elkaar en kunnen rekenen op ieders gezond verstand. Als we samen volhouden, komen we uit deze crisis en kunnen we binnenkort weer bij elkaar zijn.”