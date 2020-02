Zo zal de Waversebaan er tegen juli uitzien: “De maatregelen zorgen voor een snelheidsremmend effect” Bart Mertens

10 februari 2020

14u30 0 Leuven De heraanleg van de Waversebaan in Heverlee is begonnen. De straat krijgt onder meer bredere fietspaden en een vernieuwde asfaltlaag. “Plantvakken met bomen verfraaien de straat en nodigen automobilisten uit om trager te rijden”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

“De Waversebaan is een traject dat vaak wordt gebruikt door fietsers. En dat willen we verkeersveiliger maken”, vertelt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “De rijbaan wordt versmald waardoor er ruimte komt voor fietspaden van 1,75 meter breed met een bordeaux-bruine asfaltstrook. Er komen ook vier plantvakken en een groene schuwzone. Al deze maatregelen zorgen voor een snelheidsremmend effect en passen in de visie van de stad om de ondergrond te ontharden.”

De eerste fase van de werkzaamheden duurt tot eind mei. Er wordt gewerkt tussen de Raalbeeklaan en het kruispunt van de Hertog Engelbertlaan met de Koning Leopold-III laan. Nadien volgt het deel van de Raalbeeklaan tot aan de brug van de autosnelweg. Als allerlaatste is het kruispunt van de Waversebaan met de Hertog Engelbertlaan en Koning Leopold-III laan aan de beurt. “Dit najaar vernieuwt de stad de voetpaden en de rijbaan in de nabijgelegen straten Prinses Lydialaan, Boskantlaan en Huttelaan. Over die werkzaamheden is er nog voor de zomer een infomoment voor buurtbewoners”, laat schepen Dirk Vansina nog optekenen.

Uiteraard gaan de werkzaamheden gepaard met de nodige omleidingen. “Tijdens de eerste fase (10 februari tot eind mei, nvdr) is er een omleiding via de Raalbeeklaan, Oud-Heverleestraat, Willem de Croylaan en Hertog Engelbertlaan. Fietsers volgen ter hoogte van de Raalbeeklaan een andere route via de Fonteinstraat en de Dennenlaan. Tijdens de tweede fase (eind mei tot midden juli) is er dan weer een omleiding voor fietsers via de Dennenlaan, Fonteinstraat, Oud-Heverleestraat en Herendreef. Wie met de auto naar Leuven rijdt, kan dat via de Blokkenstraat, Fonteinstraat, Oud-Heverleestraat en Herendreef. Zwaar verkeer wordt ter hoogte van de Herendreef omgeleid via de Willem de Croylaan. Om naar Oud-Heverlee te rijden, volg je de Hertog Engelberglaan, Willem de Croylaan, Oud-Heverleestraat, Fonteinstraat, Jozef Vandezandestraat. Ook de bussen van De Lijn volgen een omleiding. Daardoor worden de haltes op de Waversebaan niet bediend.” Meer info: www.leuven.be en www.delijn.be