Zo zal de nieuwe Parkwegbrug in Heverlee eruit zien… Bart Mertens

11 december 2019

17u13 0 Leuven Fietsers en voetgangers zullen midden 2020 opnieuw over een veilige verbinding beschikken tussen de Abdij van Park en de Philipssite via de nieuwe Parkwegbrug in Heverlee. Infrabel investeert 1,2 miljoen euro in deze nieuwe infrastructuur voor zachte weggebruikers.

De nieuwe betonnen Parkwegbrug zal 4,5 meter breed zijn en wordt op dezelfde locatie als de oude brug gebouwd. Nog tot midden 2020 zullen fietsers en voetgangers de omleiding via de ring van Leuven moeten volgen maar er is dus vooruitgang in het dossier. Infrabel gaf zopas ook de eerste simulatiebeelden vrij van de nieuwe brug. Bij de stad Leuven is men blij dat het project er sneller komt dan oorspronkelijk was voorzien.

“Het stadsbestuur is zeer tevreden dat de Parkwegbrug er sneller komt dan oorspronkelijk gepland. Voor de vele scholieren, fietsers en joggers is de brug een belangrijke en veilige verbinding naar de Parkabdij en naar de school”, zegt Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken voor CD&V. Ook schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) is blij: “Samen met de fietstunnel onder de Tiensesteenweg, het nieuwe fietspad in het talud langs het spoor, de heraanleg van de Martelarenlaan en de heropening van de Tivolibrug zal de nieuwe Parkwegbrug het comfort voor de fietser in deze omgeving enorm verhogen.”