Zo'n tweehonderd actievoerders in Leuven voor ‘Justice for Sanda’: “Stop met de voorkeursbehandeling van elite” Joris Smets

04 september 2020

18u09 1 Leuven Een tweehonderd actievoerders zijn vrijdagavond in Leuven samengekomen in het kader van de Reuzegom-zaak. De politie is ter plaatse om alles in goede banen te leiden en de actie - die nog de hele avond duurt - verloopt vooralsnog zonder incidenten.



De actievoerders stroomden vanaf 17 uur mondjesmaat toe op het Blauwputplein in Kessel-Lo. “De boodschap die we hier verkondigen is enorm belangrijk”, klinkt het bij de organisatie. “We willen dat de voorkeursbehandeling van de zelfverklaarde elite stopt. We willen gerechtigheid voor Sanda.”

“We staan achter elk goed initiatief”, zegt Robrecht cleiren, een vriend van Sanda. “Deze stille wake is belangrijk. Het is hartverwarmend dat hier veel volk is met hetzelfde doel als wij: gerechtigheid voor Sanda. Dat de rechtszaak op de lange baan wordt geschoven voelt onrechtvaardig. Zo duurt het allemaal veel langer om te verwerken wat er gebeurd is. Ze schieten in actie, maar blijkbaar enkel omdat de druk heel hoog is. ik blijf achter met een dubbel gevoel.”

Tuchtonderzoek

Eerder deze week werd het duidelijk dat de raadkamer van Hasselt zich vrijdag dan toch niet zou buigen over de mogelijke doorverwijzing van achttien ex-leden van studentenclub Reuzegom. De voorbije dagen werden er vijf verzoekschriften ingediend waarin gevraagd wordt voor bijkomend onderzoek.

De KU Leuven start ondertussen een nieuw tuchtrechtelijk onderzoek naar de studenten die betrokken waren bij het doopritueel waarbij eind 2018 Sanda Dia (20) overleed. De universiteit ontzegt ook tijdelijk aan de betrokken studenten de toegang tot de gebouwen van de KU Leuven. Zij krijgen tot het einde van het eerste semester van het nieuwe academiejaar geen toegang tot de universiteitsgebouwen.

