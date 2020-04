Zo'n 20 studenten doen beroep op Sociale Dienst KU Leuven voor financiële steun EDLL

07 april 2020

17u47 0 Leuven Iets meer dan 20 studenten van de KU Leuven hebben beroep gedaan op het aanbod van de universiteit tot financiële ondersteuning. De studenten zitten in financiële problemen en hebben hiervoor een dossier ingediend bij de Sociale Dienst van de KU Leuven. Dat meldt Martine Colpaert, ad-interim-coördinator van deze dienst.

Leuvens rector Luc Sels stuurde vorige week een open brief aan ouders en studenten. Daarin wees hij onder meer op de berichten die hij ontving van gezinnen die het door de coronacrisis financieel moeilijk hebben om studies verder te betalen. Dat gaat dan over ouders die tijdelijk werkloos geworden zijn of studenten die hun studentenjob zagen wegvallen. Sels stelde dat studenten in financiële problemen bij de Sociale Dienst van de universiteit konden aankloppen voor financiële steun. De KU Leuven besliste eerder al om voor april de huurprijs van studentenkoten te halveren.

“We bieden al van oudsher financiële ondersteuning aan studenten die het moeilijk hebben. Naar aanleiding van de coronacrisis heeft het universiteitsbestuur ons de mogelijkheid geboden om ook financiële steun te geven aan studenten die hun studentenjob verloren. In aanmerking komen bijvoorbeeld alleenstaande studenten die de studentenjob nodig hebben om in hun onderhoud te voorzien. Elke aanvraag wordt individueel onderzocht en in zijn context bekeken. Afhankelijk van de situatie van de student kunnen we eenmalig tot maximum 650 euro toekennen”, zegt Martine Colpaert van de KU Leuven.