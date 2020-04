Zin in een ijsje? Decadenza Gelateria en ‘t Galetje zijn terug open! EDLL/JSL

07 april 2020

16u55 0 Leuven Decadenza Gelateria, aan het Ladeuzeplein in Leuven, is sinds vandaag terug open. Door het zonnig lenteweer heeft het ijssalon beslist om de deuren te openen, weliswaar met de nodige voorzorgsmaatregelen en ‘social distancing’. Ook bij ‘t Galetje in de Kortestraat kan je opnieuw terecht voor een verfrissend ijshoorntje.

Wie zin heeft in dagvers ijs is in Leuven aan het juiste adres, ook in tijden van corona. Ijssalon Decadenza Gelateria is sinds vandaag terug open door het stralende lenteweer. Weliswaar met de nodige voorzorgsmaatregelen en ‘social distancing’. “We voorzien een in- en uitgang parcours en er mag telkens maar één persoon aanschuiven en bestellen”, klinkt het. “We hopen iedereen toch wat vreugde te brengen met onze ijsjes”, besluiten de ijskramers. Het ijssalon aan het Ladeuzeplein is open van dinsdag tot zaterdag, telkens van 12 uur tot 18 uur.

Ook bij ‘t Galetje in de Kortestraat zijn opnieuw ijsjes te verkrijgen. En dat klinkt als muziek in de oren bij veel Leuvenaars. Door de stralende zon was het vandaag zowel bij ‘t Galetje als bij Decadenza Gelateria aanschuiven. ‘t Galetje is iedere dag open van 14 uur tot 20 uur.

Opgelet: een ijsje eten op een bank in de buurt is momenteel verboden in Leuven. Je zal er dus al wandelend van moeten smullen of het ijs meenemen naar huis.