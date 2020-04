Zin in een Hugo of Lazy Red Cheeks? Bar Nine start met afhaalcocktails EDLL

29 april 2020

14u42 2 Leuven De Leuvense cocktailbar Bar Nine start vanaf morgen met afhaalcocktails. Van een Bar Nine Special tot de gekende Aperol Spritz of Hugo: het gevoel van een zomers terrasje op de Oude Markt komt als het ware tot in je kot.

Genieten van een zomerse apero op de Oude Markt in Leuven zit er nog niet meteen in. Sinds de coronacrisis zijn heel wat horeca-uitbaters in een zesde versnelling geschoten om take-away aan te bieden. Zo ook bij cocktailbar Bar Nine. Daar starten ze vanaf morgen met afhaalcocktails en take-away fingerfood. “Het is al weken stil op de anders steeds bruisende Oude Markt. Dat vinden Leuvenaars ‘gemaan’ vervelend. Daarom hebben we beslist om er terug leven in te blazen", zeggen ze bij Bar Nine. De afhaalcocktails kan je voortaan iedere donderdag tot en met zondag bestellen. Op de kaart? Acht cocktails, twee mocktails en vijf heerlijke versnaperingen.

Starten doet Bar Nine alvast met een promotie van één cocktail en hapje naar keuze voor 11,80 euro. De keuzes vind je op de website. Bestellen kan ter plaatse of telefonisch via 016 29 20 20.