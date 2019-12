Zijn sommige liedjes in de codex te seksistisch of te conservatief? Leuvense studentenkoepel LOKO bekijkt moderner cantusboek EDLL

13 december 2019

16u32 0 Leuven Zijn sommige liederen in de studentencodex niet te conservatief? Met die vraag kwamen enkele studenten aankloppen bij de studentenkoepel LOKO. Om dieper in te gaan op studentencultuur en onder meer de samenstelling van het cantusboek, heeft de Leuvense studentenkoepel nu een werkgroep opgericht.

Een cantus start altijd volgens de regels op pagina 207 van de studentencodex met het lied ‘Io vivat’. Maar na dat befaamde openingsliedje volgen nog tal van andere teksten, die de studenten uit volle borst meezingen. Volgens de Leuvense studentenkoepel LOKO uitten enkele studenten recent hun ongenoegen over de teksten. Naast katholiek censuur, zouden de liederen ook te rechts en te seksistisch zijn. Zo vind je in die gekende studentencodex bijvoorbeeld Amerikaanse liedjes als ‘Polly Wolly Doodle’, waarin het woord ‘nigger’ wordt gebruikt of ‘Daar was laatst een meisje loos’, waarin een meisje een pak rammel krijgt en ‘Een student is een vent, die zijn pint tijdig drinkt, en wel eens naar ’n mooi meisje pinkt’.

“Er zijn studenten naar ons gekomen met de vraag om een eigen codex te maken. Wij hebben hun verhaal gehoord en besproken op de algemene vergadering. Op dat moment is er besloten om een werkgroep Studentikoziteit op te richten, die het breder kader van de studentencultuur zal bekijken. Cantussen en dopen zijn onder meer thema’s die besproken worden. De werkgroep bekijkt nu of de cantuscodex nog past binnen de cantuscultuur en of er niets moet veranderen”, zegt voorzitter Lana Van den Heuvel van de Leuvense studentenkoepel LOKO. “De insteek is voornamelijk het verbreden van wat er reeds in het liedjesboek staat, zoals een historisch kader geven aan bepaalde liedjes of niet-katholieke liederen toevoegen”, aldus Lana.

De studentencodex wordt uitgegeven door het KVHV, de Vlaams-katholieke studentenvereniging, die momenteel door de universiteit van Gent voor twee maanden geschorst werd na de Hoeybreghs-heisa. Studentenkoepel LOKO heeft nu contact opgenomen met de uitgever om het cantusboek samen te bekijken.