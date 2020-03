Ziekenhuis Heilig Hart Leuven ontvangt 240 schaarse mondmaskers Bart Mertens

17 maart 2020

18u03 5 Leuven Het Zaventemse bedrijf Advanced Networks schenkt 240 FFP3-gekeurde mondmaskers aan Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven. “Er is een nijpend tekort aan mondmaskers in de ziekenhuizen terwijl ze nu daar het hardste nodig zijn”, zegt Bruno Wolfs, general manager van Advanced Networks.

“Het ziekenhuispersoneel verdient heel veel respect. Zij zijn degene die het hard te verduren krijgen en onze steun broodnodig hebben. Het is onze verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen zover we dat kunnen. Daarom schenken we deze gekeurde mondmaskers zodat ze beter beschermd zijn tijdens het verzorgen van patiënten”, laat de general manager van Advanced Networks optekenen.

Ons land ontvangt deze week een half miljoen mondmaskers in de strijd tegen het coronavirus maar die zijn er op dit moment nog niet én het zijn chirurgische mondmaskers Bruno Wolfs, general manager van Advanced Networks

240 mondmaskers lijkt dan wel geen enorm hoog aantal maar in de strijd tegen het coronavirus telt momenteel elk mondmasker op het medisch personeel te beschermen en de zorg draaiende te houden. “Ons land ontvangt deze week een half miljoen mondmaskers in de strijd tegen het coronavirus maar die zijn er op dit moment nog niet én het zijn chirurgische mondmaskers. Het gaat dus niet om FFP3 en FFP2-types. We beseffen dat 240 mondmaskers de volledige nood niet dekt maar het personeel in Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven kan toch even voortwerken in betere omstandigheden”, legt Bruno Wolfs uit.

Oproep

Advanced Networks –gevestigd in Zaventem en Europees marktleider in draadloze netwerktechnologie- schoot in actie nadat de overheid een oproep lanceerde om mondmaskers te schenken aan het verplegend personeel. “We zijn daarop ingegaan en hebben onze leveranciers aangesproken. Ik wil uitdrukkelijk ook andere bedrijven oproepen om mondmaskers te geven aan ziekenhuizen. Daar zijn ze veel meer nodig. Het is belangrijker dat het verplegend personeel verder kan dan dat mondmaskers ongebruikt blijven liggen of opgespaard worden.”