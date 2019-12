Zieke sultan mag 'maar' twee wagens parkeren op Grote Markt Redactie

10 december 2019

00u00 0 Leuven Het gevolg van de sultan van Oman gebruikt de verkeersvrije Grote Markt van Leuven als parkeerplaats voor hun zwarte minibusjes en Mercedessen. Na overleg zal de politie maximaal twee van zijn wagens toelaten op de Grote Markt.

Sultan Qaboos bin Said Al Said laat zich voor behandeling opnemen in het UZ Gasthuisberg en reserveerde tot eind volgende maand het hele viersterrenhotel The Fourth op de Grote Markt voor zijn entourage. Die werd het voorbije weekend met drie vliegtuigen uit Oman overgebracht.

Hoewel op de Grote Markt niet geparkeerd mag worden, dook naast de Sint-Pieterskerk een rij van een viertal zwarte minibussen op. Een foto daarvan deed de ronde op sociale media met als commentaar: "Je mag gerust een heel hotel afhuren, als je dat wil betalen, maar ik wist niet dat de Grote Markt ook als parking kon gekocht worden."

Intussen maakte de politie afspraken met de delegatie uit Oman. Een boete krijgt de sultan niet, maar de stad laat maximaal twee geparkeerde voertuigen toe aan hotel The Fourth. Deze voormiddag volgt nog een overleg met alle betrokken partijen. Onder meer de stad Leuven, de politie, UZ Leuven, The Fourth en Binnenlandse Zaken zullen aanschuiven aan de vergadertafel. In dat gesprek zal het protocol verder worden vastgelegd om het verblijf van de zieke sultan vlot te laten verlopen. Burgemeester Ridouani (sp.a) laat weten dat hij trots is dat de sultan koos voor een behandeling in het UZ Leuven.