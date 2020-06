Zeventiger wordt onwel en zijgt neer op straat Kim Aerts

25 juni 2020

14u12

Een 74-jarige man uit Leuven is donderdagochtend omstreeks 10.15 uur onwel geworden. De man zeeg neer op de Diestsevest, aan het begin van de Diestsestraat. In eerste instantie werd nog gedacht dat de zeventiger werd aangereden. Omstaanders schoten de man meteen te hulp. Het slachtoffer zou niet goed meer te been zijn geweest. Hij werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat er geen derden bij betrokken waren, stelde de politie geen proces-verbaal op.