Zeventiger vergeet pot op het vuur: flatgebouw even ontruimd KAR

29 oktober 2019

13u44 0

Een 73-jarige man uit de Strijdersstraat in Leuven heeft maandagavond voor paniek gezorgd bij zijn medebewoners in het appartementsgebouw. Die belden de hulpdiensten omdat het brandalarm afging en er rook onder de deur vandaan kwam bij de zeventiger. Die bleek het gevolg van een kookpot die op het vuur was blijven staan. De brandweer brak de deur open om binnen te geraken. De zeventiger werd in verwarde toestand naar het UZ Gasthuisberg overgebracht. Alle bewoners mochten na het verluchten van het pand weer terug naar binnen.