Zeventiger speelt rijbewijs kwijt na positieve ademtest Kim Aerts

24 juni 2020

17u13 0

In de nacht van dinsdag op woensdag liep een automobilist met een glas te veel op tegen de lamp in Wilsele. De 75-jarige man uit Kessel-Lo trok de aandacht van een patrouille van de Leuvense politie omdat hij zwalpend over de Wijgmaalsesteenweg reed. De politie kon hem wat verder op de Aarschotsesteenweg tegenhouden en onderwierp hem aan een ademtest. Deze wees uit dat de man te ver boven zijn theewater was om nog verder te rijden. Het rijbewijs van de zeventiger werd meteen ingetrokken.