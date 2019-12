Zeven winterworkshops waar je het warm van krijgt: met leeroverschotten creatieve kerstcadeaus fabriceren tot robots programmeren Redactie

04 december 2019

14u17 0 Leuven De dagen worden alsmaar korter en guurder. Maar hey! Geen excuus om in je zetel te blijven hangen. Gewoon hoog tijd om die dikke sjaals en winterjassen weer boven te halen en gezellig op pad te gaan. Onze journaliste koos zeven winterworkshops in de regio om nieuwe dingen te leren. Van creatieve kerstcadeaus fabriceren tot je kids robots laten programmeren! Go go go!

Maak designmanden of vazen uit leeroverschotten

In de kerst pop-up in de Tiensestraat organiseert HetVindingrijk tal van duurzame workshops. Zo kan je bijvoorbeeld een designvaas of mandje maken uit overschotten leer. Onder leiding van de upcyclista’s transformeer je ouden leren jasjes of broeken uit je foute periode in designerstukken die ongetwijfeld de blikvanger worden van je interieur. Ideaal als origineel en vooral duurzaam kerstgeschenk.

Waar? Tiensestraat 9, Leuven (voormalig pand Maroq Unie)

Wanneer? Zaterdag 14 december van 15 uur tot 17 uur

Prijs? 50 euro

Inschrijven? Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar hallo@hetvindingrijk.be

Leer je kerstcadeautjes creatief inpakken

Kerstmis is in het vooruitzicht! Dat betekent: lekker eten en hopelijk veel kerstcadeautjes uitpakken! Ben je ook zo uitgekeken op de traditionele cadeauverpakking met een cliché papiertje en een krullint errond? Dan is deze workshop zeker iets voor jou. Breng je cadeautjes mee en pak ze in met allerlei creatief materiaal. Zo geef je ieder kerstgeschenk een persoonlijke touch!

Waar? De Maekerij, Leuven

Wanneer? Donderdag 12 december

Prijs? 45 euro

Inschrijven? Meer informatie vind je op www.demaekerij.be

Genieten op kleuter-ouderyoga

Geniet samen met je kleine spruit van een momentje rust. Even geen rinkelende gsm, kletterende kookpotten of strakke deadlines meer. In deze workshops kunnen kleuters samen met hun mama, papa, oma of opa een uurtje plezier beleven op een speelse, maar rustgevende manier. De workshop kleuter- ouderyoga biedt een mix van houdingen, spelletjes, versjes en ontspannende massages. En dit allemaal in een leuk thema of verhaal gegoten op maat van de kleuter. Voorkennis van yoga is niet nodig. Er is een kind toegelaten per volwassene en kindjes zijn welkom vanaf de instapklas t.e.m. het eerste leerjaar. Vergeet wel je dekentje of kussentje niet!

Waar? Frederik Lintsstraat 45, Leuven

Wanneer? Zondag 8 en 15 december

Prijs? 45 euro voor drie lessen, prijs per losse les op aanvraag

Inschrijven? Inschrijven kan via www.studiozuidleuven.be

Maak je eigen verzorgingsproducten met wat je in de keukenkast vindt

Je wist het wellicht niet, maar verzorgingsproducten haal je uit de keukenkast! Een aantal ingrediënten volstaan om zelf een breed pallet aan basisverzorgingsproducten te fabriceren. Zet je zintuigen dus maar op scherp, want in deze workshops leer je welke materialen uit je koekenkast kunnen dienen om je eigen schoonheidsproducten te maken. Ja, ook mannen hebben huidverzorging nodig en zijn welkom. Je creëert pure producten die je achteraf kan meenemen naar huis.

Waar? Interleuvenlaan 17A, 3001 Leuven

Wanneer? Vrijdag 17 januari

Prijs? 18 euro

Inschrijven? Inschrijven kan online via www.colruytgroupacademy.be

Zing uit volle borst mee op ‘Allez, Chantez’!

In deze workshop zet je gewoon even je verstand op nul en zing je samen met collega’s, vrienden of kinderen uit volle borst mee op de meest funky hits. Plezier en schaterlachen gegarandeerd. De zangcoaches van de workshop ‘Allez, Chantez’ nemen je mee op een zorgeloze muzikale reis met popmuziek van de jaren ‘50 tot de meest up tempo hits van vandaag. De workshop speelt in op de verbindende dynamiek van samenzang en zorgt ervoor dat da jij even aan niets anders denkt dan voluit samen zingen. Bij aankomst krijg je alvast een boekje met de liedteksten in je handen gedrukt. Iedereen is welkom en bovendien is de sessie gratis!

Waar? Hal 5 in Kessel-Lo

Wanneer? Donderdag 23 januari om 20 uur

Prijs? Gratis

Inschrijven? Geen inschrijving nodig

Workshop kerst-tepelkwastjes

Atelier gestikt organiseert een workshop Burlesque tepelkwastjes. Hou je van knutselen en wil je met kerst je vriend of vriendin verrassen met een pikant cadeau? In deze workshop duik je in de wondere wereld van Burlesque waar glitter en glamour centraal staan.Tepelkwastjes zijn kleine versierde hoedjes die onder andere worden gebruikt om de tepels te versieren bij een Burlesque act. In deze workshop knutsel je kerst-tepelkwastjes in verschillende vormen uit foam met behulp van een lijmpistool.

Waar? Aarschotsebaan 136, 1910 Kampenhout

Wanneer? Donderdag 12 december 19 uur - 21 uur

Prijs? 35 euro, inclusief materiaal voor 2 paar

Inschrijven? Inschrijven kan via www.ateliegestikt.be

Kids alert! Programmeer je eigen robot!

In deze workshops draait het om de technologische nieuwsgierigheid bij kinderen tussen 6 en 9 jaar. Heeft je kind interesse in technologie en de innovatieve robotwereld? Stuur hem of haar dan zeker naar deze workshop. Je zoon of dochter leert hoe een robot precies in elkaar zit. De lesgevers gaan aan de slag met twee soorten robots en leren hen eenvoudig programmeren. Dat begint met makkelijke bewegingen tot je robot uiteindelijk tekeningen kan maken met behulp van een app. De toekomst is aan jou! Bij deze workshop zijn ouders niet toegelaten.

Waar? Interleuvenlaan 17A, 3001 Leuven

Wanneer? Woensdag 15 januari van 14 uur tot 17 uur

Prijs? 12 euro

Inschrijven? Inschrijven kan online via www.colruytgroupacademy.be