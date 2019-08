Zeven personen gewond bij nachtelijke vechtpartij op Oude Markt nadat mannen weigeren kap af te zetten Kim Aerts

30 augustus 2019

12u32 0 Leuven Een 20-tal personen is donderdagnacht met elkaar op de vuist gegaan op de Leuvense Oude Markt.

“Het incident deed zich voor ter hoogte van café Karement omstreeks 3.30 uur. Iemand op het terras zou aan enkele mannen gevraagd hebben om hun kap af te zetten. Die zijn daarop beginnen vechten. Toen de politie ter plaatse kwam, zette iedereen het op een lopen. Er zijn nog geen verdachten geïdentificeerd. De politie zal daarom alle camerabeelden in de buurt opvragen. Volgens getuigen waren er een 20 tot 30-tal personen betrokken. Er werd ook met tafels en stoelen gesmeten”, zegt politiewoordvoerster Stephanie Gille. “Zeven personen raakten lichtgewond. Twee daarvan werden met ambulances overgebracht naar het ziekenhuis. Heel jammer, want het was verder een super rustige nacht”, aldus Gille. Jelle Thys, zaakvoerder van het danscafé, heeft maar weinig opgemerkt van het incident. “Wij waren binnen aan het tappen en hebben niet veel gezien. Het speelde zich vooral af op het middenplein”, aldus Thys.