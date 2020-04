Zeven Leuvense straten vernoemd naar vrouwelijke zorgverleners: “De inhaalbeweging is ingezet” Bart Mertens

02 april 2020

18u00 0 Leuven Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is 7 op 10 zorgverleners een vrouw. Reden genoeg voor de stad Leuven om zeven straten op de vernieuwde Hertogensite te vernoemen naar vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de zorg. “Onder meer Augusta Chiwy komt op 7 april aan bod in het programma ‘Meer vrouw op straat’ op Canvas. In die aflevering komt Leuven aan bod”, zegt schepen Lies Corneillie (Groen).

Tijdens deze coronacrisis is opnieuw duidelijk geworden hoe belangrijk de inzet is van zorgverleners in onze maatschappij. De stad Leuven wil het belang van zorgverleners in de kijker zetten en koppelt dat gegeven meteen aan het voornemen om meer straten te vernoemen naar vrouwen. De stad vernoemt dan ook vol overtuiging zeven straten op de vernieuwde Hertogensite naar vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de zorg. “Zo krijgen onder meer Isala Van Diest -de eerste Belgische vrouwelijke arts- een straat op de Hertogensite”, zegt schepen Lies Corneillie (Groen). “We vinden het belangrijk dat vrouwelijke rolmodellen aanwezig zijn in het publieke domein. Slechts 3% van de Leuvense straten die naar een persoon zijn vernoemd, verwijzen op dit moment naar een vrouw. Het onevenwicht is dus groot en dat moet anders. Enkele Leuvenaars bezorgden ons op Internationale Vrouwendag vorig jaar een inspiratielijst met vrouwennamen. Vorig jaar huldigden we al de Marie Thumas-Durieuxbrug in en de KU Leuven opende de aula Emma Vorlat. Nu zullen we zeven straten op de vernieuwde Hertogensite vernoemen naar een vrouw, op basis van de lijst die we vorig jaar ontvingen. De inhaalbeweging is ingezet”, aldus Lies Corneillie, schepen van Gelijke Kansen.

Dat de stad Leuven kiest voor de Hertogensite om belangrijke vrouwen in de zorg in de kijker te zetten, is geen toeval. De Hertogensite is immers de bakermat van de geschiedenis van de zorg in Leuven. “In de middeleeuwen ontstonden hier de eerste gasthuizen en ook de anatomische theaters op de site getuigen over het samenkomen van zorg en onderwijs in de stad. Dit boeiende verhaal over de historiek van de zorg wil de stad blijvend vertellen, ook na de herontwikkeling van site”, klinkt het.

Ardennenoffensief

Vrouwelijke straatnamen kwamen de voorbije weken vaak in het nieuws en dat is te danken aan het televisieprogramma ‘Meer vrouw op straat’ op Canvas. In dat programma laat Sofie Lemaire de kijker kennismaken met bijzondere vrouwen uit de recente en minder recente geschiedenis. Elke week bezoekt ze een andere stad en op 7 april komt Leuven aan bod. “Onder meer Augusta Chiwy komt op 7 april aan bod in het televisieprogramma ‘Meer vrouw op straat’. Zij was verpleegster tijdens het Ardennenoffensief”, vertelt schepen Corneillie. “De stad wil ook het plein voor het station in Wijgmaal omdopen tot Jeanne Dormaelsplein. Jeanne Dormaels uit Wijgmaal was een verzetsvrouw in de Tweede Wereldoorlog. Ze overleed in 1945 aan de ontberingen in een concentratiekamp. Hiervoor loopt nog tot 24 april een openbaar onderzoek Na de behandeling van eventuele bezwaren volgt dan de definitieve beslissing door de gemeenteraad. Ook bij volgende straatnaamkeuzes zullen we er op toezien dat er voldoende vrouwen aan bod komen. Ook bij standbeelden, muurschilderingen, namen van zalen of awards roepen we op om aandacht te hebben voor de gelijke representatie van mannen en vrouwen. We blijven Leuvenaars oproepen om suggesties in die zin te doen.”

Nog even de zeven straatnamen voor de vrouwelijke zorgverleners op de Hertogsite:

1) Isala Van Diestplein: eerste Belgische arts (1842-1916);

2) Zuster Jules-Marie Heymansstraat: arts, stichter verpleegsterschool (1897-1986)

3) Juliette Van der Schuerenstraat: directrice school verpleegkunde (1920-1996)

4) Sint-Elisabethplein: Elisabeth Van Thüringen, verpleegster (1207-1231)

5) Augusta Chiwystraat: vrijwillige verpleegster WOII (1921-2015)

6) Claire Vellutstraat: Belgische leprologe actief in India (1926-2013)

7) Kerstine Liedekensstraat: eerste vroedvrouw in dienst van de stad (15e eeuw)