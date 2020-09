Zestiger die medegevangene doodsloeg in Leuvense hulpgevangenis blijft maand langer in de cel voor moord Kim Aerts

22 september 2020

17u40 0 Leuven De raadkamer van Leuven heeft dinsdag de aanhouding verlengd van de gedetineerde die eind augustus een medegevangene om het leven bracht in de Leuvense hulpgevangenis. De 63-jarige Marc E. uit Houthalen-Helchteren gaf het slachtoffer dodelijke slagen op het hoofd.

De raadkamer heeft de aanhouding met een maand verlengd. Marc E. viel in de ochtend van 25 augustus een medegevangene aan in de hulpgevangenis van Leuven. Het slachtoffer bevond zich in voorlopige hechtenis en zat in de wachtkamer van de gevangenis te wachten op overbrenging naar de Leuvense rechtbank. De dader bevond zich in dezelfde ruimte, wachtend op een transfer naar de raadkamer in Hasselt. Hij zat opgesloten in de psychiatrische afdeling in Leuven.

Het slachtoffer kreeg dodelijke slagen op het hoofd. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de man bezweek in de gevangenis aan zijn verwondingen. Het Leuvense parket opende een gerechtelijk onderzoek voor moord. Op 28 augustus bevestigde de raadkamer in Leuven voor een eerste keer zijn aanhouding.

Marc E. wordt ook verdacht van drie brandstichtingen in Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder. Hij was ook betrokken bij twee ongevallen in Houthalen-Helchteren en Zonhoven. Een 60-jarige fietser kwam om het leven bij de aanrijding in Zonhoven op 20 augustus.