Zestien verkeersdoden meer in Vlaams-Brabant ADPW

03 oktober 2019

14u00 0

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute waren er zestien verkeersdoden meer in Vlaams-Brabant in de eerste zes maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nationaal was er na een constante daling de afgelopen zeven jaar van het aantal verkeersdoden nu een stijging van 241 naar 306 verkeersdoden. Het aantal letselongevallen daalde daarentegen zeer lichtjes: -0,9%. Nationaal was die daling iets groter: -3%.

Stijging aantal verkeersdoden

“In de eerste zes maanden van het jaar zijn op de Vlaams-Brabantse wegen zestien doden meer gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar (van 10 naar 26 verkeersdoden). Het is van 2015 geleden dat er nog zoveel verkeersdoden vielen tijdens deze periode van het jaar. Zowel bij de voetgangers (van 1 naar 6 doden), de motorrijders (van 0 naar 4) als de auto-inzittenden (van 3 naar 8) zagen we een stijging. Het aantal letselongevallen daalde wel lichtjes: -0,9% (van 1481 naar 1467 ongevallen)”, vertelt Stef Willems van Vias.