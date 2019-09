Zestien nieuwe stadswoningen in The View aan de Vaartkom Bart Mertens

09 september 2019

17u30 6 Leuven De stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) brengen met ontwikkelaar Ertzberg zestien nieuwe stadswoningen op de markt. De appartementen komen in ‘The View’, het nieuwste woonproject van Ertzberg aan de Vaartkom. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf deze maand kandidaat stellen. De woningen zijn klaar in 2022.

Stadswoningen zijn woningen die je goedkoper dan marktprijs kan kopen als aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het is één van de initiatieven die het Leuvense stadsbestuur neemt om wonen in Leuven opnieuw betaalbaar te maken voor iedereen. Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan de toewijzing van een stadswoning. “De stad en het AGSL richten zich vooral op mensen die een band met Leuven hebben en er nog lange tijd willen blijven wonen. Maar in principe komt iedereen in aanmerking als je voldoet aan drie voorwaarden. Zo is er een onder- en bovengrens voor het gemeenschappelijk belastbaar inkomen, moet je meerderjarig zijn op het moment dat je je kandidaat stelt en mag je niet eerder een stadswoning in Leuven hebben gekocht”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen).

Binnentuin

In totaal komen er zestien nieuwe stadswoningen in project The View aan de Vaartkom. The View’ wordt gebouwd op de plek van de voormalige brandweerkazerne. Het gebouw ligt middenin Stadswijk Tweewaters aan de Vaartkom tussen de Dijle en de Vaart en ligt op wandelafstand van het station en de historische binnenstad. Het gebouw omvat twee woontorens, gewikkeld rond een groene private binnentuin. Opmerkelijk is dat Ertzberg veel aandacht besteed aan duurzaamheid in The View. “Elke stadswoning heeft ook 24/7 toegang tot een afval-, sorteerstraat en beschikt over een Bringme Box met een slimme deurbel. In de Box kunnen ze online bestellingen maar ook producten van de lokale handelaars laten leveren, ook bij afwezigheid. De bewoners zijn ook overal bereikbaar want de slimme deurbel is rechtstreeks verbonden met hun smartphone. Het voordeel is dat koeriers en leveranciers zich nooit een tweede of derde keer moeten aanbieden wat uiteraard de mobiliteit in de binnenstad ten goede komt. Het geheel verbetert ook de woonkwaliteit van het jonge koperspubliek. The View is ook omringd door zachte functies zoals een kinderkribbe, een huisartsenpraktijk, een apotheek, een kapper en een schoonheidssalon waardoor de bewoners veel tijd besparen”, vertelt Benoît Broos, directeur vastgoed bij Ertzberg.

Meer concreet hebben de stadswoningen in The View een oppervlakte van 80 tot 108 m² met één of twee slaapkamers en een eigen terras. De appartementen zijn instapklaar en hebben identiek dezelfde afwerking als de andere woningen die aan de normale marktprijs worden verkocht. De prijzen variëren tussen 276.153 euro (80 m², één slaapkamer) en 370.689 euro (108 m², twee slaapkamers). Die bedragen zijn inclusief BTW en andere kosten zoals erelonen voor de notaris en registratie- en aansluitingskosten. Op 19, 20 en 21 september 2019 organiseren de stad Leuven, het AGSL en Ertzberg opendeurdagen. Wie een stadswoning in ‘The View’ wil kopen, moet een kandidatuurstellingsformulier invullen. Kandidaat-kopers kunnen het formulier downloaden via de website van het AGSL. De kandidatuur moet ten laatste op 10 oktober 2019 ingediend worden bij het AGSL. Meer info: www.agsl.be/theview