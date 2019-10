Zes rijbewijzen ingetrokken tijdens verschillende controles KAR

20 oktober 2019

Zes bestuurders zijn in de nacht van zaterdag op zondag hun rijbewijs kwijtgespeeld in Leuven. Twee reden onder invloed van drugs, vier anderen hadden te veel gedronken. Nog twee bestuurders moesten tijdelijk hun rijbewijs inleveren voor alcoholintoxicatie. De politie controleerde zowel op de Tiensesteenweg als op de Aarschotsesteenweg. Tijdens de actie werden er ook snelheidscontroles gehouden. Op de Meerdaalboslaan reden zeven bestuurders te snel, waarvan er één met 162 kilometer per uur reed. Op de Aarschotsesteenweg reden 21 bestuurders te snel. In twee auto’s werd drugs gevonden. Eén bestuurder reed met een knipmes in de auto. Twee auto’s gingen op de bon voor verkeerd parkeren, drie automobilisten voor het rijden in een voetgangerszone, één voor het rijden in de verboden richting en één voor het rijden zonder gordel. Er werden ook 27 fietsers zonder licht betrapt en één fietser reed rond met een gsm in de hand.