Zes maanden cel voor Leuvenaar (62) die Bart De Wever (N-VA) tijdens federale verkiezingen telefonisch bedreigde: “Ik schiet hem kogel door het hoofd” Kim Aerts

17 juli 2020

16u01 1 Leuven Een 62-jarige Leuvenaar is veroordeeld tot zes maanden cel voor doodsbedreigingen aan het adres van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) in de aanloop naar de federale verkiezingen vorig jaar.

Bart De Wever was op 20 mei 2019 te gast in een verkiezingsdebat op televisiezender VTM. Daags nadien liep er een telefoontje Alain D. uit Leuven binnen via het stedelijk contactcenter. De man zei dat hij De Wever “een kogel door het hoofd zou schieten”. Volgens de rechtbank speelde er ergernis en frustratie in het hoofd van de zestiger met een licht mentale beperking.

D. werd in 1997 nog veroordeeld voor de aanranding van een minderjarige en zou gekampt hebben met een alcoholverslaving. “Hij worstelt met stress en frustratie en hij vond geen manier om met deze gevoelens om te gaan. Hij heeft de bedreiging dan ook impulsief geuit”, stelde de rechtbank. Die veroordeelde de Leuvenaar tot zes maanden cel en 800 euro boete. De staf is gedurende drie jaar met uitstel, als de zestiger zich verder laat begeleiden op psycho-sociaal en psycho-medisch vlak.