Zes maanden cel voor gauwdieven KAR

16 april 2020

18u01 0

Twee Roemeense gauwdieven zijn veroordeeld tot zes maanden cel voor een diefstal met geweld in het station van Leuven op een roltrap. Terwijl Regina B. het slachtoffer bestal, gaf Florin R. dekking op 14 november 2019. “De feiten zijn bewezen door het strafonderzoek. In het bijzonder kan verwezen worden naar de vaststellingen van de politie, de verklaring van het slachtoffer en de getuige”, stelde de rechtbank. De twee hebben in België nog een blanco strafblad, maar zijn gekend voor diefstallen. “Het gevaar op herhaling is reëel”, volgens de rechter. De twee kregen een celstraf van zes maanden en een geldboete van 400 euro.