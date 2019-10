Zes maanden cel voor bezit van vijf kogels KAR

29 oktober 2019

Een 43-jarige man uit Heverlee is veroordeeld tot zes maanden cel voor het bezit van vijf patronen type .22. Die werden op 24 september vorig jaar bij Adam C. thuis aangetroffen. De man, van Poolse origine, werd toen gefouilleerd omdat agenten moesten tussenkomen voor een familiale ruzie. De man werd eerder al veroordeeld voor wapenbezit. “Hij heeft een zeer ongunstig strafregister, is reeds veroordeeld voor gelijkaardige feiten en hij geeft blijk van een agressieve persoonlijkheid”, aldus de rechter. C. stuurde zijn kat naar het proces. Hij werd bij verstek veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 800 euro.