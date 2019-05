Zes Leuvense sportzalen sluiten deuren Bart Mertens

22 mei 2019

15u30 0 Leuven Zes Leuvense sportzalen zijn vanaf vandaag gesloten. De zalen sluiten de deuren omdat ze op zondag 26 mei dienst doen als stembureau.

Op zondag 26 mei gaan we naar de stembus voor de Europese, federale en provinciale verkiezingen en dat heeft ook logistieke gevolgen. In Leuven worden heel wat sportaccommodaties omgetoverd tot een stembureau. Daarom sluiten zes sportzalen vanaf vandaag de deuren. Het gaat meer concreet om de sporthallen in Heverlee, Korbeek-Lo en sporthal Rijschool in Heverlee. Ook sporthal Ymeria in Wijgmaal en de sportschuur in Wilsele zijn vanaf vandaag gesloten. De sportaccommodaties openen terug de deuren op dinsdag 28 mei om 17 uur.