Zes jonge kunstenaars presenteren ‘Me, my phone and I’: een eigen voorstelling rond de impact van sociale media EDLL

21 januari 2020

14u26 0 Leuven Zes jonge Leuvense kunstenaars presenteren komende zaterdag voor het eerst hun eigen project ‘Me, my phone and I’. De voorstelling draait rond sociale media en de impact ervan op ieders leven.

Vier maanden lang hebben zes jonge Leuvenaars zich gestort op een eigen performance rond sociale media en de impact ervan. Het resultaat mogen we zaterdag voor het eerst aanschouwen. Ze tonen één voor één hun visie en mening over een fenomeen dat al jaren invloed uitoefent op velen hun leven. Facebook, Instagram, Whatsapp,... intussen stuk voor stuk vaste waarden in ons dagelijks leven en al zeker in het leven van jongeren. Op de hoogte zijn van elkaars leven zit bij iedereen in de vingers. Maar worden we er ook gelukkig van? En welk effect heeft het op onze eigenwaarde?

Zelfbeeld

Zes jonge, kunstzinnige zielen gingen in oktober met die vragen aan de slag. Ze focusten hierbij op zelfbeeld en sociale media en hoe zich dat vertaalt naar hun leven. Hun visie en ervaringen probeerden ze in beeld te brengen. Het resultaat? Vier voorstellingen vanuit diverse disciplines: dans, zang, circus, theater,... “We willen vooral overbrengen dat je blij moet zijn met wie je bent. Dat jezelf zijn goed genoeg is en dat je je niet moet spiegelen aan dingen die op sociale media verschijnen, want dat is toch geen realistische weergave van de werkelijkheid”, zegt de 17-jarige kunstenares Karen Dendas. “Dat is exact wat we willen bereiken met het jeugdbeleid: jongeren steunen en kansen geven om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken”, reageert schepen van jeugd Dirk Vansina (CD&V). De jongeren werden tijdens de voorbereidingen begeleid door een coach met ervaring binnen hun discipline en door MIJNLEUVEN, het jongerenlabel van de stad Leuven.

Het project was voor de jongeren de ideale gelegenheid om vrij te experimenteren, zelf een performance te creëren en samen toe te werken naar een eerste podiumervaring.

Praktisch

De voorstelling gaat zaterdag 25 januari door in STADHUIS in de Naamsestraat 3B in Leuven. De deuren openen om 19u30 en de inkom is gratis.