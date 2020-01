Zes jonge kunstenaars maken theatervoorstellingen over sociale media Bart Mertens

30 januari 2020

14u48 0 Leuven STADHUIS gooide zopas haar deuren open voor ‘Me, my phone and I’, een kunstenproject van MIJNLEUVEN waarin zes jongeren een eigen performance maakten rond sociale media en de impact ervan. Dankzij de ondersteuning van ervaren mensen konden de jongeren hun visie tonen over een fenomeen dat al jaren een invloed heeft op ons leven.

Facebook, Instagram, Whatsapp… het zijn ondertussen vaste waarden in ons dagelijks leven en al zeker in het leven van jongeren. Maar worden we er ook gelukkig van? En welk effect heeft het op onze eigenwaarde? Begin oktober gingen zes jonge kunstzinnige zielen aan de slag met het thema zelfbeeld en sociale media en hoe zich dat vertaalt naar hun leven. In totaal maakten ze vier voorstellingen waarmee ze individueel of in duo ervaringen in beeld brachten. Van dans tot circus…Project ‘Me, my phone and I’ had het allemaal in huis. “Met ons stuk willen we vooral overbrengen dat je blij moet zijn met wie je bent. Dat jezelf zijn goed genoeg is en dat je je niet moet spiegelen aan dingen die op sociale media verschijnen omdat het toch geen realistische weergave is van de werkelijkheid”, aldus Karen Dendas (17) die samen met Lotte Curickx (17) een voorstelling uitwerkte met zang, dans en voordracht.

“En dat is exact wat we willen bereiken met het jeugdbeleid: jongeren steunen en kansen geven om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). “Met ‘Me, my phone and I’ wil MIJNLEUVEN jongeren de kans bieden om zelf een performance te creëren en te experimenteren op een podium. Tijdens het toonmoment kon jong Leuven bovendien op een laagdrempelige manier proeven van kunst en cultuur.”

Schepen van Cultuur Denise Vandevoort toonde zich meer dan tevreden met het eindresultaat. “Project ’Me, my phone and I’ is een perfect voorbeeld van hoe we binnen het beleid willen inzetten op experimenteerkansen en ondersteuning van nieuw talent.”

Meer info: www.mijnleuven.be/memyphoneandi