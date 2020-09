Zekeringskast vat vuur Kim Aerts

21 september 2020

In een woning in de Albert Stainierstraat in Heverlee heeft het zondagavond iets voor 18 uur even gebrand. Een zekeringskast vatte vuur, waardoor er veel rookontwikkeling was. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. Omdat er in het huis geen elektriciteit meer voorhanden was, moesten de bewoners elders tijdelijk onderdak zoeken. Bijna op hetzelfde moment van de brand in Heverlee moesten de spuitgasten uitrukken naar de Tiensesteenweg in Leuven voor een woningbrand. Ook hier was het vuur snel onder controle en was er weinig materiële schade. De Tiensesteenweg was in de rijrichting Leuven even afgesloten door het bluswerk.