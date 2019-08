Zeger Debyser (N-VA): “Slimme palen staan grotendeels voor paal” Bart Mertens

19 augustus 2019

17u30 2 Leuven Zeger Debyser (N-VA) maakt zich ernstige zorgen over de slimme palen in Leuven. De stad Leuven plaatste in 2017 vier slimme palen en haalde zo 500.000 euro subsidie binnen, maar nu blijkt dat de slimme palen minder data meten dan voorzien. “De slimme palen staan grotendeels voor paal”, zegt Zeger Debyser. De stad Leuven laat weten dat de slimme palen nog niet zijn afgeschreven en dat er nog functies geactiveerd zullen worden in de toekomst.

De stad Leuven staat ver buiten de stadsgrenzen bekend als een innovatieve stad. Een niet onbelangrijke stap om Leuven op de kaart te zetten als pionier met ‘Smart City-toepassingen’ waren de ‘slimme palen’ die het stadsbestuur in 2017 plaatste op vier locaties. Bij het testproject waren onder meer imec, Option, KU Leuven, UCLL en andere innovatieve spelers betrokken. Anders dan de bestaande slimme palen in ons land bieden de Leuvense exemplaren tal van extra toepassingen, zoals bijvoorbeeld het meten van luchtkwaliteit en het in kaart brengen van verkeersstromen. Ook het herkennen van vechtpartijen met een automatisch alarm naar de politie behoort tot de mogelijkheden.

De metingen werden al na vier maanden stopgezet omdat de sensoren opnieuw moesten worden afgesteld. En dat is simpelweg niet gebeurd! Zeger Debyser (N-VA)

In april van dit jaar bleek na een vraag van oppositielid Zeger Debyser (N-VA) echter dat de slimme palen tot op heden niet zo slim zijn als verwacht. “De metingen werden al na vier maanden stopgezet, omdat de sensoren opnieuw moesten worden afgesteld. En dat is simpelweg niet gebeurd. Over de geplande verkeersmetingen is wel gecommuniceerd, maar die zijn nooit geactiveerd”, aldys Debyser. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) counterde de kritiek. “Net dankzij die testfase hebben we een half miljoen euro subsidies binnengehaald om over te gaan tot een duurzame invoering van de technologie.”

Net dankzij de testfase hebben we een half miljoen euro subsidies binnengehaald om over te gaan tot een duurzame invoering van de technologie Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Blijft de vraag: hoe zit het ondertussen met de slimme palen? Wat meten ze nu precies en wat meten ze niet? Zeger Debyser toont zich kritisch. “Tijdens mijn vakantie kreeg ik antwoord op mijn schriftelijke vraag over de slimme meetpalen”, klinkt het. “Blijkbaar staan die palen grotendeels voor paal. Ze meten wel geluid, maar die resultaten zal ik nog eens specifiek moeten opvragen. Mijn conclusie? De slimme palen in Leuven zijn uitgeteld. De palen zouden via spitstechnologie luchtkwaliteit en verkeer moeten meten en zelfs vechtpartijen herkennen, maar nu blijkt dat ze al meer dan een jaar inactief zijn en enkel geluid waarnemen.”

Blijkbaar staan die palen grotendeels voor paal. Ze meten blijkbaar enkel geluid Zeger Debyser (N-VA)

Volgens de stadsdiensten waren de palen begin 2018 actief en hebben ze wel degelijk de luchtkwaliteit gemeten tot juni 2018. Daarna moesten de sensoren opnieuw ingesteld worden en dat is niet gebeurd. Option en Alphasense – de producent van de sensoren – liet weten dat een dergelijk onderhoud elke zes maanden moet gebeuren en dat is een dure zaak. Conclusie: momenteel leveren de slimme palen onbetrouwbare meetwaarden inzake fijn stof, NOx, CO2, CO en SO2. Geluid wordt wel gemeten, maar verkeersstromen nog niet. Ook de parkeertijd van wagens wordt nog niet gemeten.

Politie

“De data van de geluidsmetingen worden gebruikt om een zicht te krijgen op het gemiddelde geluidsniveau in het kader van het nog op te maken geluidsactieplan”, laat de stad Leuven weten naar aanleiding van de vraag van Zeger Debyser. “Op dit moment wordt er ook een Proof of Concept (POC) ontwikkeld om de camera aan de stadsring tegenover het stadskantoor te gebruiken om de tijdsduur van geparkeerde voertuigen op de tegenoverliggende Shop&Go plaatsen te monitoren. Te onderzoeken is ook de heropstart van de luchtkwaliteitsmetingen aan een redelijke onderhoudskost en het gebruik van de camerabeelden door de politie.” Conclusie: de slimme palen zijn momenteel niet slim, maar dankzij de 500.000 euro subsidies van Vlaanderen zouden ze binnenkort wel eens slimmer dan ooit kunnen worden.